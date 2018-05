Aixtron hat an diesem Donnerstag wieder leichtere Rücksetzer hinnehmen müssen, nachdem es für die Aktie gestern geradezu spektakulär nach oben gegangen war. Der Wert konnte binnen eines Tages 9 % an Wert hinzugewinnen. Dies reduzierte das Wochenminus auf weniger als 15 %, womit im charttechnischen Bild zumindest der Boden gefunden sein könnte. Kommt es jetzt zu einer nachhaltigen Erholung, kann es deutliche Aufschläge bis zu 15, 16 Euro und mehr geben. Denn: Die Aktie ist nun wieder in der Lage, ... (Frank Holbaum)

