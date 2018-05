ROUNDUP: Überraschend schwache Inflation in der Eurozone im April

LUXEMBURG - Die überraschend schwache Inflationsrate in der Eurozone im April dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer vorsichtigen Haltung bestätigen. Trotz der anhaltend lockeren Geldpolitik hat sich der Preisdruck überraschend abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum im April 1,2 Prozent höher als vor einem Jahr. Volkswirte hatten hingegen eine unveränderte Rate von 1,3 Prozent erwartet.

USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im März stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,6 Prozent nach oben geklettert, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs um 1,4 Prozent prognostiziert.

USA: Stimmung der Dienstleister schlechter als erwartet

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im April spürbar eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 2,0 Punkte auf 56,8 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten nur mit einem leichten Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet.

Jeder dritte Teilzeit-Interessent will nur kurz Arbeit reduzieren

NÜRNBERG - Jeder dritte Teilzeit-Interessent möchte nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern seine wöchentliche Arbeitszeit nur für wenige Monate reduzieren. Er würde daher nicht von dem geplanten gesetzlichen Anspruch auf eine sogenannte Brückenteilzeit profitieren, gab das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie zu bedenken. Nach der bisher von der rot-schwarzen Bundesregierung geplanten Regelung sollen Arbeitgeber Wünsche von Beschäftigten nach einer befristeten Teilzeitregelung ablehnen können, wenn diese ein Jahr unter- oder fünf Jahre überschritten würde.

USA: Handelsdefizit sinkt überraschend deutlich

WASHINGTON - Das Defizit in der US-amerikanischen Handelsbilanz ist im März überraschend deutlich gesunken. Das Defizit fiel um 8,7 Milliarden auf 49,0 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2009. Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 50 Milliarden Dollar gerechnet.

ROUNDUP: Brüssel erwartet robustes Eurozonen-Wachstum - Gefahr von außen

BRÜSSEL - Angesichts starken Wirtschaftswachstums rechnet die EU-Kommission im laufenden Jahr mit Rekordbeschäftigung und extrem niedriger Schuldenaufnahme in der Eurozone. Zum ersten Mal seit der Euro-Einführung 1999 bleiben alle der heute 19 Staaten mit der Gemeinschaftswährung mit der Neuverschuldung unter drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung, wie der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici am Donnerstag in Brüssel sagte. Derzeit seien so viele Menschen wie nie seit der Euro-Einführung beschäftigt, bis Ende des Jahres soll die Beschäftigung zudem nochmal um 1,3 Prozent zunehmen. Den positiven Trend könnte am ehesten US-Präsident Donald Trump beenden.

USA: Produktivität steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal etwas schwächer entwickelt als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Produktivität 0,7 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten eine Steigerung um 0,9 Prozent erwartet. Allerdings wurde die Entwicklung im Schlussquartal 2017 von einer Stagnation auf plus 0,3 Prozent angehoben.

USA: Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nach dem tiefsten Stand seit fast 50 Jahren in der Vorwoche kaum gestiegen. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Erstanträge um 2000 auf 211 000 zugelegt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 225 000 Anträgen gerechnet.

Bulgarien gegen Kürzung von EU-Kohäsionsfonds

SOFIA - Bulgarien lehnt die vorgeschlagene Kürzung des Kohäsionsfonds der Europäischen Union (EU) scharf ab. "Die europäische Sicherheit und Verteidigung sind absolute Priorität, doch ohne Kohäsion, ohne reale Konvergenz riskieren wir die Teilung innerhalb Europas zu vertiefen", erklärte Präsident Rumen Radew am Donnerstag zum Vorschlag der EU-Kommission eines Haushaltsrahmens für die Jahre 2021 bis 2027. Darin sind Kürzungen in den Bereichen Landwirtschaft und Kohäsion vorgesehen.

Eurozone: Deutlicher Anstieg der Erzeugerpreise

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene kräftig verstärkt. Im März seien die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Brüssel mit. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet. Im Februar hatte der Preisauftrieb nur 1,6 Prozent betragen.

Belgien gegen starke Ausgabensteigerungen im EU-Haushalt

BRÜSSEL - Der belgische Premier Charles Michel erwartet harte Auseinandersetzungen über die künftige Finanzplanung der Europäischen Union. Die Vorschläge der EU-Kommission zum Etat für die Jahre ab 2021 nannte Michel am Donnerstag zwar einen nützlichen Ausgangspunkt. Er forderte jedoch strikte Ausgabendisziplin und wandte sich gegen eine allzu starke Ausweitung des Budgets. Die Agrar- und Förderpolitik der EU müssten modernisiert werden, sagte Michel.

ROUNDUP/Maas: Deutschland wird Afrika nicht vergessen

ADDIS ABEBA - Bundesaußenminister Heiko Maas hat dazu aufgerufen, Afrika trotz der Krisen in anderen Weltregionen nicht zu vernachlässigen. "Auch wenn wir uns im Moment sehr intensiv mit den Fragen des Nahen und Mittleren Ostens beschäftigen, ist es so, dass dabei die deutsche Bundesregierung Afrika nicht vergessen wird", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0347 2018-05-03/17:09