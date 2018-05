zu Teil 1: Erstprüfung elektrischer Anlagen

Die erfahrene Elektrofachkraft weiß, dass bereits im ersten Schritt der Prüfung nach DIN VDE 0100-600 viele Fehler entdeckt werden können. Daher widmen wir uns auch eingehend diesem Kapitel, u.a. mit einem ausführlichen Fragenkatalog für den Prüfer.

Handproben und Drehmomente

Die Besichtigung beinhaltet die Handprobe, die grob über den festen Anschluss von Leitern und Verschraubungen Aufschluss gibt. Besonders die Schutzleiter, Schutzerdungs- und Schutzpotenzialausgleichsleiter sind diesem zu unterziehen. Beim Hausanschlusskasten (HAK) wird aufgrund der eingangsseitig unter Spannung stehenden Anschlüsse auf eine Handprobe der abgangsseitigen Leitern verzichtet.

Weiterhin ist bei elektrischen Anschlüssen auf Grundlage von Schraubensystemen und Verschraubungen das Drehmoment nach den Vorgaben des Herstellers zu kontrollieren. Die notwendigen Anzugsmomente der Anschlüsse sind oft auf den Betriebsmitteln selbst und auf jeden Fall in der begleitenden Dokumentation enthalten.

Bild 1 zeigt ein Drehmoment-Schraubendreher-Set von Wera für den Drehmomentbereich von 1,2?Nm bis 3?Nm, welches mit einem weiteren Drehmomentschraubendreher den unteren Drehmomentbereich von 0,35?Nm bis 1,15?Nm ergänzt. Mit diesem Set können die meisten energietechnischen Anschlüsse im Bereich von 1,5?mm² bis 10?mm² kontrolliert werden. Bild 2 zeigt eine Drehmomentratsche von Knipex, die einstellbar von 5?Nm bis 35?Nm ist und Bild 3 eine Ausführung von Lemp mit fest eingestelltem Drehmoment von 20?Nm, die Anschlüsse des Hauptstromversorgungsbereiches bedienen.

Bild 4 zeigt eine Drehmomentratsche von Lapp mit einem einstellbaren Bereich von 2?Nm bis 10?Nm in Verbindung mit speziellen Aufsätzen, die für Verschraubungen konstruiert wurde. Auch für dieses Set ist eine weitere Drehmomentratsche für den Bereich von 5?Nm bis 25?Nm verfügbar. Der Hersteller weist entsprechend seiner Publikation T21 beispielhaft für eine M20-Verschraubung aus Kunststoff ein Anzugsmoment von 6?Nm und aus Metall von 12?Nm aus. Ergänzt werden die Angaben durch Berücksichtigung geringerer Anzugsmomente, sofern, entsprechend der Kabelmantelmaterialien, eine Beschädigung möglich wäre. Für ATEX-Verschraubungen sind die Anzugsmomente den beiliegenden Bedienungsanleitungen zu entnehmen.

Steckkontakte

Bei Steckkontakten ist die erforderliche Vorbereitung der Leiter zu beachten. Neben der abzuisolierenden Länge sind unter Umständen Konfektionierungen mit gasdichten Aderendhülsen oder Crimp-Produkten erforderlich. Die abzuisolierende Länge kann selbst innerhalb eines Installationsprogramms abweichend sein. So sind beispielhaft für den Schalter 12?mm und für die Steckdose 14?mm abzuisolierende Länge vorzusehen, damit der elektrische Anschluss auch bei Strombelastungen nahe am maximalen Nennstrom keine Brandgefahren verursacht. Die notwendigen Abisolierlängen für Steckkontakte sind oft auf den Betriebsmitteln selbst und auf jeden Fall in der begleitenden Dokumentation enthalten.

DIN VDE 0100-510

Für die Besichtigung ergänzt die Norm DIN VDE 0100-510 zur Auswahl und Errichtung von elektrischen Betriebsmitteln. Neben notwendiger Zugänglichkeit der Betriebsmittel, einschließlich der Kabel- und Leitungsanlagen, behandelt sie die notwendigen Kennzeichnungen von Kabeln und Leitungen, ordnet den verschiedenen Leiterfarben (Adern) erlaubte und nicht erlaubte Zwecke (Funktionen) sowie Ausnahmen der durchgehenden Farbkennzeichnung ab 16?mm², in Form einer am jedem Leiterende angebrachten Farbkennzeichnung, zu.

Weiterhin werden Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Betriebsmitteln, die im Wesentlichen durch eine geeignete Auswahl der Betriebsmittel in Abgleich aufgeführter Normen erfolgt, gestellt. Sofern weitere Maßnahmen zur EMV notwendig sind, ist die Norm DIN VDE 0100-444 Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen, zu berücksichtigen. Maßnahmen im Bezug zu Schutzleiterströmen werden mit Verweis auf die DIN EN 61140 beziehungsweise VDE 0140-1 gefordert. Die zulässigen Schutzleiterströme sind entsprechend den Angaben zu den Betriebsmitteln durch eine geeignete Gestaltung der elektrischen Anlage zu berücksichtigen und bei fehlenden Angaben seitens der Hersteller sind die in EN DIN 61140 bzw. VDE 0140-1 zulässige Schutzleiterströme in Betracht zu ziehen.

Besichtigungsüberprüfung

Die Besichtigungsüberprüfungen erfordern Einblick und normativen Abgleich der Unterlagen des Planers und Errichters der elektrischen Anlage. Folgende Besichtigungsüberprüfungen geben Aufschluss über eine korrekte Planung, Projektierung und Realisierung:

Ist eine ausreichende Dokumentation der elektrischen Anlage bezüglich Schaltpläne, Stromkreiszuordnungen ...

