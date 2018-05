Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Österreich-Zertifikat des Jahres": Für die Deutsche Bank geht das ATX X-Pert Zertifikat (ISIN DE000DB1ATX3) ins Rennen. Der österreichische Leitindex ATX 1:1 investierbar - ohne Laufzeitbegrenzung. Steigt der ATX, so steigt auch das Index-Zertifikat analog. Umgekehrt verliert das Zertifikat an Wert, sollte der österreichische Leitindex an Wert einbüßen. Es fallen für dieses Produkt weder Ausgabeaufschläge noch Managementgebühren an. Indikation aktuell:...

