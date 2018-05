Der neuseeländische Dollar ist in den vergangenen Tagen deutlich gefallen aufgrund des starken US-Dollar. Nach dem Kurssturz um gut 400 Pips sind die markttechnischen Bedingungen überverkauft. Von daher sollten weitere Verluste in der kommenden Woche langsam aber stetig erfolgen, schreiben die Experten der australischen Westpac Cooperation in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...