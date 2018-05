Hannover - Der ISM PMI Non-Manufacturing zeigt mit einem Rückgang auf 56,8 Punkte auch im April klar Wachstum bei den Dienstleitungsfirmen in den Vereinigten Staaten an, so die Analysten der Nord LB. Die zwischenzeitlich in diesem Segment der US-Volkswirtschaft zu beobachtende Euphorie beginne allerdings zunehmend zu schwinden.

Den vollständigen Artikel lesen ...