Bad Salzuflen - Der Rohstoffsektor knüpfte im April im Großen und Ganzen an seine Entwicklung der letzten Monate an, so die Experten von Stabilitas Fonds. Gold habe mit -1,2 Prozent leicht abwärts tendiert und den Monat bei 1.316 US-Dollar pro Feinunze geschlossen. Erneut habe das gelbe Metall die Marke um 1.350 USD nur zwischenzeitlich überwinden können und im Anschluss nach unten korrigiert.

