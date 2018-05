Der sich im Kaufrausch befindliche Immobilienriese Vonovia füllt seine Kassen auf. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Damit sollen brutto bis zu eine Milliarde Euro in den Geldspeicher der Bochumer fließen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Details wie Aktienanzahl, Preis und Erlös sollen noch an diesem Abend bekanntgegeben werden.

Das frische Geld soll laut Mitteilung unter anderem im Zusammenhang mit einem am Morgen angekündigten Übernahmeangebot verwendet werden. Vonovia hatte mitgeteilt, für den schwedischen Branchenkollegen Victoria Park insgesamt knapp 9,6 Milliarden Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar zu bieten. Zuvor hatten die Deutschen unter anderem den österreichischen Immobilienkonzern Buwog gekauft.

Anleger zeigten sich wenig begeistert. Der Aktienkurs von Vonovia sackte im späten Frankfurter Handel um ein Prozent ab./he/tos

ISIN DE000A1ML7J1

