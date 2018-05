Die Marke "Star Wars" ist auch 40 Jahre nach dem Original-Film eine Goldgrube. Der Disney-Konzern hat dem Erfinder George Lucas dessen Lebenswerk zwar für vier Milliarden Dollar abgekauft. Doch das war ein Schnäppchen.

Der galaktische Kampf zwischen Gut und Böse ist und bleibt ein Kassenschlager: Der neueste Teil der "Star Wars"-Saga mit dem Titel "Die letzten Jedi" hat am Startwochenende Mitte Dezember in Deutschland und Nordamerika zu einem Ansturm auf die Kinos geführt.

Etwas mehr als 1,6 Millionen Besucher sahen den achten Teil der Filmreihe zwischen Donnerstag und Sonntag in deutschen Kinos. Auch in Nordamerika bleibt das "Star Wars"-Universum unschlagbar: Am Eröffnungswochenende spielte das neue Abenteuer um Luke Skywalker und Generalin Leia an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Das sei der zweitbeste jemals gemessene Kinostart der USA - hinter dem Vorgängerfilm "Star Wars: Das Erwachen der Macht", der 2015 an seinem Eröffnungswochenende rund 248 Millionen Dollar eingespielt hatte.

Die Marke "Star Wars" ist auch 40 Jahre nach dem Original-Film noch immer eine massive "Cash Cow" - Tendenz weiter steigend. Dank einer cleveren Zukunftsstrategie des Disney-Konzerns, der "Star Wars"-Erfinder George Lucas dessen Lebenswerk 2012 für vier Milliarden Dollar abkaufte.

Eine gewaltige Summe - und dennoch ein echtes Schnäppchen. Knapp die Hälfte des Kaufpreises hat Disney bereits wieder eingenommen mit zwei Filmen, 15-prozentigen Anteilen an Merchandise-Rechten sowie durch Lizenzen an Büchern und Videospielen.

In 2015 hat "The Force Awakens" weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt. Mehr Geld als jeder andere Film der Sternen-Saga. Bei Disney verbleibt davon rund die Hälfte. "Die letzten Jedi" könnten diesen Rekord nun erneut knacken. Und den Gesamtumsatz aller "Star Wars"-Filme seit 1977 auf die magische Marke von rund 10 Milliarden Dollar heben.

Disney baut ein Star-Wars-Imperium

