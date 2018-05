Nicht der Platzhirsch Volvo, sondern ein Start-up aus der schwedischen Provinz macht sich daran, gemeinsam mit Siemens den Markt für alternative Antriebe aufzurollen.

Was Siemens auf dem Feld der Automatisierung von Fabriken zu bieten hat, hat der Münchner Technologiekonzern gerade wieder auf der Hannover Messe präsentiert. Auf einem Stand, der beinahe eine komplette Messehalle belegte, hat Siemens Lösungen wie seine Industrie-Cloud Mindsphere, Anwendungen zur Erstellung digitaler Zwillinge von Produkten sowie seine neuen Softwareangebote gezeigt. Alles Lösungen, mit denen sich ganze Fabriken digitalisieren lassen.

Einer mit dem die Münchner an so einer voll digitalen Fabrik arbeiten, ist das schwedische Start-up Uniti. Vor gut zwei Jahren als Ausgründung einer Universität gestartet, baut das Unternehmen im südschwedischen Malmö seit kurzem Elektroautos. Gerade hat der schwedische Hersteller sein erstes Modell, den Uniti One, vorgestellt, ein voll elektrisch angetriebenes Stadtauto mit Flügeltüren, erhältlich als Zwei,- Vier- und Fünfsitzer. Der futuristische ultraleicht-Flitzer wird aus Kohlefaser- und Bioverbundwerkstoffen gefertigt und wiegt maximal 400 Kilogramm. Ab 2019 startet der Verkauf.

"Wenn wir unsere Produktion starten, dann nicht als Autohersteller mit einer Autohersteller-Kultur und Autohersteller-Werten", so Uniti-CEO und Gründer Lewis Horne, "vielmehr fangen wir ganz von vorne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...