Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -0,46% auf 2,176, davor 4 Tage im Plus (5,1% Zuwachs von 2,08 auf 2,19), Verbund -0,77% auf 25,8, davor 4 Tage im Plus (4% Zuwachs von 25 auf 26), Uniqa -1,3% auf 9,835, davor 4 Tage im Plus (2,89% Zuwachs von 9,69 auf 9,96), Valneva -3% auf 3,88, davor 3 Tage im Plus (6,52% Zuwachs von 3,75 auf 4), SBO 0% auf 102,8, davor 3 Tage im Minus (-0,87% Verlust von 103,7 auf 102,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Agrana 99,8 (MA100: 99,02, xU, davor 220 Tage unter dem MA100), Semperit 19,76 (MA100: 19,3, xU, davor 206 Tage unter dem MA100), Österreichische Post 38,7 (MA100: 39,2, xD, davor 49 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Österreichische Post 38,7 (MA200: 38,77, xD,...

