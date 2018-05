03.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In der am 03.05.2018 abgehaltenen 29. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG, mit Sitz in Wien, FN 58358x, wurde für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 16.05.2018 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Zahlstelle ist die Erste Group Bank AG, Wien. Die Aktien der S IMMO AG werden ab dem 14.05.2018 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2017 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...