Die größte Silbermedaille der Welt - wird der Öffentlichkeit am 05.05 in Berlin präsentiert! Mit einem Verkaufswert von 100.000 Euro und einem Gewicht von 62,2 kg ist die weltweit größten Silberprägung in Gedenken an Karl Marx einmalig.



Interessierte Berliner, Sammler und Münzfreunde haben die Möglichkeit ab 10 Uhr ab Samstag, 5. Mai, bei der philoro EDELMETALLE GmbH, Leipziger Platz 1 die Münze zu bewundern. Und als einmalige Erinnerung, besteht die Möglichkeit, sich an einer Prägemaschine selbst einen kleinen Silberbarren mit dem Motiv "200. Geburtstag Karl Marx" als Erinnerung an den weltberühmten Theoretiker aus Trier zu prägen. "Es ist eine großartige Geste, dass sich die Staatliche Münze Berlin dazu entschlossen hat, die Marx-Münze nicht in einem Museum auszustellen, sondern an einem Ort, an dem sie für jedermann gratis zugänglich ist", sagt Christian Brenner, Geschäftsführer der philoro EDELMETALLE.



Präsentation und offizielle Enthüllung: Pressekonferenz: Freitag, 4. Mai, um 11.00 Uhr Ausstellungseröffnung: Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr Ort: philoro EDELMETALLE GmbH, Leipziger Platz 1, 10117 Berlin, Deutschland



Über philoro EDELMETALLE GmbH



philoro EDELMETALLE GmbH zählt zu den führenden Anbietern für den Handel von Edelmetallen im europäischen Raum und verfügt über ein Filialnetz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz..



