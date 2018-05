Heil will mit einem Gesetz die Karrierefalle "Teilzeit" aushebeln. Laut einer Studie geht der Entwurf aber an den Wünschen der Arbeitnehmer vorbei.

Für den sozialdemokratischen Arbeitsminister Hubertus Heil und die Gewerkschaften ist die geplante "Brückenteilzeit" eine große soziale Errungenschaft. Endlich können Beschäftigte - vor allem Frauen - zeitweise beruflich kürzer treten, ohne danach in der Teilzeitfalle stecken zu bleiben.

Doch nun gießt das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Wasser in den Wein. So, wie das Gesetz derzeit geplant ist, könnte es an den Wünschen vieler Beschäftigter vorbeigehen, schreibt die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) in einem aktuellen Report.

Heils Entwurf, den der Minister Mitte April in die Ressortabstimmung gegeben hat, sieht vor, dass Beschäftigte befristet ihre Arbeitszeit reduzieren und danach zum ursprünglichen Volumen zurückkehren können. Um den Arbeitgebern die Personalplanung zu erleichtern, kann der Arbeitgeber die befristete Teilzeit ablehnen, wenn sie kürzer als ein Jahr oder länger als fünf Jahre dauert.

