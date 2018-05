Bayer will Covestro-Aktien im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro verkaufen - und macht damit einen weiteren Schritt in Richtung Monsanto-Deal.

Pharmariese Bayer will Covestro-Aktien im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro loswerden. Der Konzern vollzieht damit einen weiteren Schritt zur Vorbereitung auf die näher rückende Übernahme von Monsanto und will dazu nun auch die letzten verbleibenden Anteile an seiner früheren Kunststoff-Tochter verkaufen.

Wie der Leverkusener Konzern am Donnerstagabend bekannt gab, will er im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens einen 14,2-prozentigen Anteil der Bayer AG an Covestro bei institutionellen Investoren platzieren. Das Paket umfasst insgesamt rund 29 Millionen Aktien. Bayer peilt dafür einen Erlös von rund 2,2 Milliarden Euro an.

Nach der Transaktion wird ...

