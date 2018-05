Box Inc., ein Marktführer im Bereich Cloud-Content-Management, gab heute bekannt, dass Apleona über 10.000 Mitarbeiter auf Box umstellt. Apleona ist ein in Frankfurt ansässiges integriertes Immobilienunternehmen, das bekannte Objekte, wie die Staatsoper in Berlin und die Commerzbank-Arena in Frankfurt, verwaltet.

"Wir betreuen Tausende von Immobilien in unserem Geschäftsbereich Facility Management und arbeiten mit externen Partnern in über 30 Ländern zusammen", sagte Bernhard Götze, der CIO von Apleona. "Box hilft uns, einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten, unabhängig davon, wo sie tätig sind, und ist von wesentlicher Bedeutung für unsere digitale Arbeitsplatzstrategie."

"Die Verschärfung der Datenschutzbestimmungen, wie durch die DSGVO, bietet Unternehmen eine günstige Gelegenheit, ihre Arbeitsweise zu verändern", sagt Per Stritich, Vice President von Box in der DACH-Region. "Durch die Entscheidung von Apleona für die Cloud-Content-Managementlösung von Box erhalten Mitarbeiter, Kunden und Partner die Grundlage für eine intelligentere, sicherere und DSGVO-konforme Arbeitsweise.

Im Dezember 2017 entschied sich Apleona für Box für folgende Aufgaben:

Einsatz von Box Governance für mehr Sicherheit in Bezug auf alle Arten von Inhalten

Speicherung und Verwaltung von Daten regional in der Cloud mit Box Zones

Einsatz als zentrale Content-Ebene zur Produktivitätssteigerung in allen Geschäftsbereichen und Diensten

Ermöglichung einer sicheren Zusammenarbeit zwischen internen und externen Partnern für das Projektmanagement in mehreren Ländern

Apleona plant, Box bis Mitte 2018 umfassend einzusetzen. Zur Zukunft von Box und Apleona sagte Götze: "Wir sind an weiteren Möglichkeiten für den Einsatz von Box interessiert. Dies umfasst auch die Einführung von Box Skills in diesem Jahr. Die Nutzung künstlicher Intelligenz, um Erkenntnisse aus unseren Inhalten zu gewinnen, wird unserem Geschäft einen immensen Mehrwert verleihen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Apleona Box für die digitale Transformation nutzt, besuchen Sie uns auf der Box World Tour Europe 2018. Melden Sie sich hier an.

Über Box

Box ist das Unternehmen für Content-Management in der Cloud, das Unternehmen dazu befähigt ihre Arbeitsweise durch die sichere Verbindung von Mitarbeitern, Daten und Anwendungen zu revolutionieren. Box wurde 2005 gegründet und unterstützt weltweit mehr als 80.000 Unternehmen, darunter AstraZeneca, General Electric, P&G und The GAP. Box hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City und weitere Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Weitere Informationen über Box erhalten Sie unter http://www.box.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180503006298/de/

Contacts:

Box

Tiffany Kirkland, +44 (0)2031986714

tiffany@box.com