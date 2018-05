Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für takeaway.com auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerb in der Essenslieferbranche verschärfe sich, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Niederländern sah Malek zudem das Risiko, dass die Gewinnkennziffern deutlich hinter den Markterwartungen zurückbleiben könnten./la/jsl Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012015705