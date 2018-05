Der Zertifikate Award Austria ging diesmal am 26. April 2018 im Raiffeisensaal der Raiffeisen Bank International AG in Wien über die Bühne. Die Preisverleihung und der dazugehörige Kongress sind der wichtigste heimische Treffpunkt der Zertifikatebranche. Die Raiffeisen Centrobank AG sicherte sich zum zwölften Mal in Folge den Gesamtsieg und zusätzlich neben dem Publikumspreis weitere sechs von sieben ...

