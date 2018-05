Die Aktie von Wirecard zählt zu den vielleicht stärksten Werten dieser Tage. Die Analysten sind begeistert, nachdem der Wert schon in den vergangenen Handelssitzungen immer neue Allzeithochs geschafft hat. Auf diesem Niveau sind die charttechnischen Spezialisten optimistisch, dass ein weiterer Durchbruch in Richtung 150 Euro erfolgen könne. Im Detail: Die Aktie ist demnach auf dem Weg dazu, die nächste runde Hürde anzupeilen. Nach Kursgewinnen von etwa 25 Euro in nur sechs Wochen könnte dies ... (Frank Holbaum)

