The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2018
ISIN InstCod Name
BMG2119G1015 CHIN.MIN.RES GR.HD-0,01
CA2695481036 EAGLE GRAPHITE
CA86804A2039 7521 SUPER NOVA PETROLEUM
CA96812E1051 WILDFLOWER MARIJUANA
NL0000339760 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
USU18618AE52
US6252071054 MULESOFT INC A DL-,000025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2018
ISIN InstCod Name
BMG2119G1015 CHIN.MIN.RES GR.HD-0,01
CA2695481036 EAGLE GRAPHITE
CA86804A2039 7521 SUPER NOVA PETROLEUM
CA96812E1051 WILDFLOWER MARIJUANA
NL0000339760 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
USU18618AE52
US6252071054 MULESOFT INC A DL-,000025