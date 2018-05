Minengesellschaften profitieren stets dann, wenn es an den Rohstoffmärkten weltweit wieder aufwärts geht. Nun wird aus diesem Grund auch der BGF World Mining Fund ETF mit der ISIN LU00750565551 wieder interessant. Der Fonds befindet sich seit etwa zwei Jahren im charttechnischen Aufwärtstrend und dürfte diesen nach Meinung von Chartexperten fortsetzen können. Dabei ist das Vermögen zu mindestens 70 % in Unternehmen des Bergbaus respektive in Metallgesellschaften investiert worden. Hier geht es ... (Moritz von Betzenstein)

