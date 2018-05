Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities ETF ist ein Mischfonds, der in verschiedenen Anlageklassen investiert. Dabei wird derzeit deutlich, dass der Fonds vor allem sicherheitsorientierte Wünsche erfüllen kann. Denn der Fonds mit der ISIN LU0323578657 investiert sowohl in Aktien als auch in Futures auf Aktien, also Optionen, in Edelmetalle, in Anleihen und in "sonstige" Papiere. Die Aufteilung ist derzeit eindeutig: 55 % fließen in Aktien und sollen die gute Marktlage ausnutzen. Die Performance ... (Moritz von Betzenstein)

