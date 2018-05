Der Carmignac Patrimoine ETF unter der ISIN FR0010135103 gilt als einer der vielleicht berühmtesten Mischfonds der Welt. Dabei könnte nach Meinung von Chartanalysten und von wirtschaftlich orientierten Experten nun die Phase anlaufen, in der dieser Fonds besonders attraktiv ist. Denn die Zinsen steigen, womit auch Anleihen wieder attraktiver werden.

Interessante Mischung

Der Fonds investiert in internationale Aktien sowie auch in Anleihen. Maximal 50 % fließen dabei in die schwankungsstärkeren ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...