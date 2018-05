Die Aktie von Newmont Mining befindet sich aus Sicht der charttechnischen Spezialisten derzeit in einem brauchbaren, aber nicht starken Modus. Die Aktie klopft in einem sehr langsamen Aufwärtsmarsch an der Grenze von 34 Euro und wird von kleineren Gewinnmitnahmen geplagt. Daran hat sich auch am Donnerstag nichts geändert. Der Wert ist demnach aus charttechnischer Sicht in einem neutralen Modus, bzw. das Signal ist für Investoren und Analysten neutral.

Technische Analysten

Technische ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...