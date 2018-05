Erdrutsche und Winterstürme haben dem US-Versicherer die Bilanz verhagelt. Die Aktie verliert bis zu neun Prozent.

Mehr als neun Prozent rutschte der Aktienkurs des US-Versicherers AIG am Donnerstag zwischenzeitlich ab. Grund waren die Quartalszahlen, die schlechter ausgefallen waren als erwartet. Vor allem Naturkatastrophen haben das Ergebnis deutlich geschmälert. Die Aktie fiel bis unter 50 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

AIG steckt schon lange in Schwierigkeiten und hat in den vergangenen zwölf Jahren sieben Vorstandsvorsitzende an der Spitze gehabt. In der Finanzkrise ...

