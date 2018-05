Das war ein weiterer ungewöhnlicher und spannender Handelstag. Der Dow Jones Industrial war bekanntlich am Dienstag per Schlusskurs unter seine Fibonacci Marke 23.6% bei 24.128 gefallen und öffnete am Mittwoch dann auch mit einem kräftigen Gap down. Im Tief 23.530, also rund 400 Punkte unter seinem Schlusskurs vom Mittwoch, handelte er sogar erneut unter der 200 Tage- Linie. Wie so oft konterten die ...

