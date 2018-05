Die deutsche Luftwaffe hat eine Einladung ausgeschlagen, an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels teilzunehmen. Mitte Januar war dem Militärattaché an der deutschen Botschaft in Tel Aviv ein Schreiben der israelischen Luftwaffe überreicht worden, in dem die deutschen Kollegen zur Teilnahme an einer Flugschau anlässlich der Unabhängigkeitsfeier und dem 70. Geburtstag der Israel Air Force (IAF) am 19. April eingeladen wurden.

Das berichtet die "Welt". Während andere Nationen wie Kanada, Großbritannien und Italien mit Flugzeugen an der Veranstaltung teilnahmen, sagte die deutsche Luftwaffe ab. "Aufgrund bereits langfristig geplanter Vorhaben im gleichen Zeitraum konnte die Luftwaffe die Einladung leider nicht annehmen", teilte ein Sprecher der Teilstreitkraft auf "Welt"-Anfrage mit. Der Luftwaffe mangelt es derzeit an einsatzbereiten Flugzeugen und an Personal.

Im jüngsten Bericht zur Materiallage der Hauptwaffensysteme heißt es, die Bundeswehr verfüge insgesamt über 128 Eurofighter und 93 Tornados. Davon waren im Jahr 2017 durchschnittlich lediglich 39 Eurofighter und 26 Tornados einsatzbereit. Im aktuellen Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestags ist zu lesen, dass von 235 Planstellen für Jetpiloten derzeit nur rund 150 besetzt seien.