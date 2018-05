Medigene ist am Donnerstag wieder etwas weiter nach unten gerutscht. Die Aktie befindet sich aus Sicht von Chartanalysten auf dem Weg nach unten. Dies könne aus dieser Perspektive nur verhindert werden, wenn die Notierungen schnell wieder an die wichtige Obergrenze von 14 Euro steigen und diese auch überwinden. Dafür jedoch müsste der Titel nun die nötigen Impulse relativ schnell erhalten. Denn in den vergangenen beiden Wochen ist es insgesamt um mehr als 6,5 % nach unten gegangen. Insofern sieht ... (Moritz von Betzenstein)

