An den Großmärkten nimmt das Angebot an Steinobst allmählich zu. Aus den spanischen Frühgebieten stehen neben Pfirsichen und Nektarinen jetzt auch die ersten Aprikosen und Paraguayos bereit. Die Preise sind, gemäß dem Saisonstand, noch sehr fest. Allerdings rechnen die Importeure bei steigender Warenverfügbarkeit mit nachgebenden Preisen, so die Agrarmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...