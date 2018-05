"In Norddeutschland starten wir eine Woche später als normalerweise mit der Salaternte. Während der Süden Deutschlands den Vorsprung des warmen April-Wetters nutzen konnte und schon mit einer beachtlichen deutschen Produktpalette am Markt vertreten ist. Dieses ist auch in unserem südhessischen Betrieb der Fall. Hier ist die Ernte von Mini Romanasalat, Kopfsalat, Spinat,...

Den vollständigen Artikel lesen ...