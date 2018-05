Facebook benötigt einen ernsthaften Wandel, so die Justizministerin. In einem Brief an Zuckerberg legt sie ihre Forderungen dar.

Nach dem Datenskandal um Facebook und der Analysefirma Cambridge Analytica hat Justizministerin Katarina Barley von dem Konzern weitergehende Konsequenzen gefordert, als bisher zugesagt.

Die bisherigen Zusicherungen des Konzerns - etwa bessere Privatsphäre-Einstellungsmöglichkeiten, besserer Nutzerinformation oder Einschränkung der Zusammenarbeit mit Datenhändlern - seien zwar ein guter Anfang, schrieb die SPD-Politikerin in einem Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der dem Redaktionsnetzwerk ...

