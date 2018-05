"Weser-Kurier" zu Selbstzahler-Leistungen:

"Ob zusätzliche Untersuchungen zur Früherkennung von Grünem Star oder Eierstockkrebs - sie führen die Igel-Top-Ten seit Jahren an - sinnvoll sind, liegt in der Verantwortung der Ärzte. Vor allem aber liegt sie auch in der Verantwortung der Patienten selbst. Sie müssen nicht gleich zustimmen - weil es sich eben nicht um eine medizinisch akut notwendige Untersuchung handelt. Sie sollten bei Kassen oder Patientenberatungen Rat einholen und in Ruhe entscheiden. Damit sich Patienten in der Sprechstunde nicht unter Druck und überrumpelt fühlen, ist der Vorstoß von Patientenschützern absolut sinnvoll: Zwischen Igel-Angebot und möglicher Leistung müssen zwei Wochen Bedenkzeit liegen."/zz/DP/he

