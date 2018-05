Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lädt am kommenden Mittwoch zum ersten Games-Gipfel in die Staatskanzlei. Mit 30 Vertretern aus Unternehmen, Verbänden, Hochschulen und Institutionen will er über die Förderung der wachsenden Computerspiel-Branche in NRW diskutieren, wie die Staatskanzlei mitteilte. Von bundesweit 700 Games-Unternehmen sind rund 100 in NRW angesiedelt.

Der Gipfel solle ein "klares Signal und Chance zugleich" sein, erklärte Laschet. "Wir wollen Games-Standort Nummer 1 in Deutschland sein." Games seien eine Schlüsselbranche für die NRW-Wirtschaft und habe "enormes Potenzial".

2017 hat der deutsche Games-Markt deutlich zugelegt und einen Umsatz drei Milliarden Euro erzielt. Der Umsatz mit Computer- und Videospielen sowie Games-Hardware wuchs dabei um 15 Prozent.

Die Gamescom, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, findet jährlich in Köln statt. 2017 war sie erstmals von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet worden - ein Signal für die große wirtschaftliche Bedeutung des Computerspiel-Sektors./dot/DP/zb

