Am neuen Hauptstadtflughafen treiben die Verantwortlichen den Bau weiterer Abfertigungsgebäude parallel zur Fertigstellung des ursprünglichen Neubaus voran. Der Aufsichtsrat berät an diesem Freitag über die geplanten Terminals 2 und 3. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte am Mittwoch einen Entwurf für Terminal 2 vorgestellt. Er wollte es zunächst für 100 Millionen Euro bauen, es könnte wegen gestiegener Baupreise aber teurer werden. Baubeginn soll in diesem Jahr sein.

Bei der Sitzung am Flughafen Tegel informieren sich die Kontrolleure auch über die Sanierung des Terminals 1, des Hauptgebäudes, dessen Eröffnung seit 2011 auf sich warten lässt. Aktuell ist die Eröffnung für Oktober 2020 geplant, dann soll auch Terminal 2 fertig sein. Bis dahin starten und landen Berlin-Passagiere am alten Flughafen Schönefeld und in Tegel. Thema ist im Aufsichtsrat auch die Bilanz der Flughafengesellschaft für 2017./bf/DP/tos

