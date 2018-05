Die Prozesssicherheit im Vergleich zur manuellen Produktion ist mit der Automation Engine und dem Hybrid Press Support ungleich höher. Unsere Packmittelproduktion kann seit der Implementierung um rund ein Viertel schneller abgewickelt werden. Da weniger Einstellungen von Hand nötig sind, entstehen auch weniger Fehler des Operators. Das ist heutzutage ein Muss in der Branche, sagt Günther Forster, Leiter Druckvorstufe bei Permapack. Schon vor einem Jahr hatte Permapack mit der umfassenden Implementierung der Automation Engine und Web-Center für die Online-Freigabe einen wichtigen Schritt in Richtung Prozesssicherheit und Automatisierung der Arbeitsabläufe in der Packmittelproduktion unternommen.

Für Permapack ist die Investition in Automatisierungslösungen als moderner Packmittelhersteller unumgänglich, vor allem da im Produktionsstandort Schweiz durch den hohen Franken weiterhin eine angespannte Preissituation herrscht. Somit tragen die Lösungen von Esko dazu bei, diesen Standortnachteil durch die Vorteile der Automatisierung etwas auszugleichen. Den Hybrid Press Support setzt Permapack für Aufträge im Flexodruck, Siebdruck, Buchdruck und Digitaldruck ein. Dazu zählen unter anderem Etiketten und Sachets für Lebensmittel- und Kosmetikanwendungen sowie Laminattuben für die Schönheitspflege. Die Vereinfachung des Vorstufenworkflows sorgt bei Permapack für eine deutliche Standardisierung und Flexibilität bei hybriden Druckjobs. Andernfalls müsste für jedes Druckverfahren eine eigene Produktionsdatei angelegt und jeweils separat durch den Workflow geführt werden. Das hat bisher wertvolle Zeit und auch Fehlerquellen gekostet und damit den Produktionsfluss vor allem bei kleineren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...