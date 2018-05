Digital Health ist zum Milliardenmarkt geworden. Die Lockerung des Fernbehandlungsverbots könnte der Branche neuen Schub geben.

Auf einmal erscheint die Zukunft ganz nah: Die Berliner Digitalmesse Republica zeigt, wie sehr die Elektronik alle Bereiche des Lebens durchdringt. So widmen die Veranstalter auch der Gesundheit einen eigenen Themenschwerpunkt. Bringen Roboter die Lösung für den Pflegenotstand? Wird uns in Zukunft ein Arzt digital diagnostizieren können?

Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, wie die an diesem Freitag endende Messe zeigt. Kluge Uhren, die uns daran erinnern, dass wir einen Schluck trinken sollten. Chatbots, die als Ersthelfer in psychologischen Notfällen interagieren. Algorithmen, die Krebszellen frühzeitig erkennen sollen: "Digital Health" und "Medtech" sind ein Milliardenmarkt.

Laut Marktforschungsunternehmen CB Insights sollen 2017 bis zu 9,5 Milliarden Dollar weltweit in Digital-Health-Unternehmen geflossen sein. Zum Vergleich: 2013 waren es knapp zwei Milliarden Dollar. Und nicht nur die Großen wie IBM oder Google mischen mit, auch Gründer entdecken ihre Chancen.

Gerade weil in Deutschland erheblicher Nachholbedarf besteht, herrscht in der Start-up-Metropole Berlin Aufbruchstimmung. Und schon in der kommenden Woche könnte die Zukunft auf einmal viel näher rücken.Dann nämlich stimmen die Delegierten des 121. Deutschen Ärztetages darüber ab, ob das Fernbehandlungsverbot in Deutschland weiter gelockert werden soll. Das könnte einen gewaltigen Schub für den Markt mit der digitalen Gesundheit bedeuten.

Bisher können Ärzte ihre Patienten per Videosprechstunde nur beraten, wenn sie den Patienten kennen und zuvor persönlich gesehen haben. Künftig könnte die Erstdiagnose per Telefon oder Bildübertragung möglich sein, allerdings nur bei einfachen Leiden wie grippalen Infekten.

In Baden-Württemberg wurde der rechtliche Rahmen für entsprechende Modellprojekte der Telemedizin bereits geändert, jetzt will die Bundesärztekammer auf dem Ärztetag über eine nationale Regelung abstimmen lassen. Während viele Ärzte skeptisch sind, gibt es aus der Industrie Zustimmung. "Neue Technologien müssen in der medizinischen Versorgung intelligent genutzt werden können. Dafür ist unter anderem die Lockerung des Fernbehandlungsverbots erforderlich", sagt etwa Joachim Schmitt, Geschäftsführer des Bundesverbands Medizintechnologie.

