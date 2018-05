Medienmitteilung

Datacolor im ersten Halbjahr 2017/18

Datacolor erhielt von der weltweit bedeutendsten US-Handelskette den grössten Einzelauftrag seit ihrem Bestehen zur Installation kompletter Farbmanagementsysteme in über 4'000 Filialen

Im ersten Halbjahr 2017/18 steigerte die Datacolor AG den Nettoumsatz im Vorjahresvergleich um 17,4% auf USD 41,0 Mio. (Vorjahr: USD 34,9 Mio.). In Lokalwährungen betrug die Zunahme 14,2%. Der Umsatz der Datacolor wurde im Berichtszeitraum von einem grossen Auftrag einer bedeutenden Handelskette in Nordamerika für ein komplettes Soft- und Hardwaresystem nachhaltig beeinflusst. Im Ergebnis des ersten Semesters 2017/18 sind neben positiven Währungseffekten erstmals auch Erträge der neu lancierten, mobilen Kleinstfarbmessinstrumente der ColorReader-Familie enthalten. Obwohl der Umsatz aufgrund des ausserordentlich grossen Auftrags des US-Handelsunternehmens markant zunahm, lag die Bruttogewinnmarge mit 64,0% (Vorjahr: 67,7%) unter dem Vorjahr. Die auffällige Abnahme erklärt sich mit dem Produktmix. Zum einen läuft ein Eintauschprogramm für höhermargige High-End-Instrumente aus, zum anderen weist der Grossauftrag aufgrund eines grossen Hardware-Anteils eine gegenüber dem übrigen Produktportfolio der Datacolor deutlich tiefere Bruttomarge auf. Deshalb liegen im Berichtszeitraum auch der EBIT mit USD 3,1 Mio. (Vorjahr: USD 3,4 Mio.), die EBIT-Marge mit 7,7% (Vorjahr: 9,8%) und die EBITDA-Marge mit 10,4% (Vorjahr: 14,2%) deutlich unter den Vorjahreswerten. Das Finanzergebnis fiel unter dem Einfluss der hohen Volatilität der Aktienmärkte im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs ausgeglichen aus (Vorjahr: USD 0,9 Mio.). Entsprechend nahm der Reingewinn im Vergleich zum Vorjahr auf USD 2,3 Mio. (Vorjahr: USD 3,4 Mio.) ab. Die Datacolor AG ist weiterhin schuldenfrei. Die Nettoliquidität nahm auf USD 39,7 Mio. (30. September 2017: USD 38,2 Mio.) zu, sie enthält Finanzanlagen von USD 23,5 Mio. (Vorjahr: USD 18,8 Mio.). Mit 61,2% (30. September 2017: 62,0%) verfügt Datacolor über eine sehr solide Eigenkapitalquote. Gegenüber dem Vorjahr nahm der durchschnittliche Personalbestand um 41 auf 413 Vollzeitstellen zu. Der Grossteil der neuen Mitarbeiter wurde in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung eingestellt.

Grossauftrag einer US-Handelskette beeinflusste Semesterergebnis massgeblich

Dank des grossen Engagements von Datacolor in der Entwicklung einfach zu bedienender und kostengünstiger Lösungen für die präzise Farbabstimmung verfügt Datacolor weltweit über eine starke Marktposition. Deshalb ist es Datacolor gelungen, den Auftrag einer bedeutenden US-Handelskette zu erhalten, in über 4000 Filialen ihre Farbmanagementlösung zu installieren. Dabei handelt es sich um den grössten Einzelauftrag, den Datacolor seit ihrem Bestehen erhalten hat. Dieser Grossauftrag stärkt das Image von Datacolor als international führendes Farbmetrik-Unternehmen und ermöglicht es, die Umsetzung verschiedener, für die Zukunft entscheidender, innovativer Wachstumsprojekte mit massgeblichen Investitionen deutlich zu beschleunigen.

Starkes Wachstum in Amerika und Europa - Investitionen in die Marktposition in Asien

Im Fokus des geografischen Wachstums steht der gezielte Ausbau der Marktpräsenz, insbesondere in der Region Asien. Erst kürzlich gründete Datacolor eine Tochtergesellschaft in Vietnam mit dem Ziel, die starke eigene Vertriebs- und Marketingorganisation weiter auszubauen. Die Verkäufe in Europa hielten aufgrund von erfreulichen Zuwachsraten im Pigmentgeschäft mit dem starken Umsatzwachstum der Gruppe Schritt. Europa ist mit 36,1% (Vorjahr: 35,8%) wieder die grösste Marktregion von Datacolor. Auch die Region Nord- und Südamerika zeigte mit einem Ausbau des Anteils am Gruppenumsatz auf 32,8% (Vorjahr: 27,0%) ein starkes Wachstum.

Ausblick

Mit ihrer sehr soliden Bilanz und der hohen Liquidität will Datacolor ihre starke Marktstellung in der Textil-, Farben- und Lackindustrie mit neuen, hochpräzisen Farbmessgeräten und Software sowie dem beschleunigten Ausbau der Verkaufs- und Serviceorganisation markant ausbauen. Es ist die Absicht des Verwaltungsrats, mit einer weiteren Steigerung der Investitionen in die Entwicklung und Markteinführung innovativer Produktfamilien sowie in den Direktverkauf und das Serviceangebot, namentlich in Asien und Amerika, eine solide Basis für das langfristige Wachstum zu legen. Unter der Annahme einer weltweit guten Wirtschaftsentwicklung strebt Datacolor weiterhin eine kontinuierliche Steigerung des Umsatzes an. Ausserordentliche Aufträge wie die Lieferung an das Farbhandelsunternehmen in Nordamerika werden sich kurzfristig kaum wiederholen. Die bewusst zur Steigerung des Umsatzes vorgenommenen Investitionen in Produkte- und Marktentwicklung sind langfristig angelegt und werden dazu führen, dass sich die Margen und die Ergebnisse von Datacolor in den kommenden Jahren kaum massgeblich steigern lassen.

Luzern, 4. Mai 2018

Der vollständige Halbjahresbericht 2017/18 ist verfügbar unter: http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen (http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen)

