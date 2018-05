Die Staatsanwaltschaft in Detroit wirft Martin Winterkorn Verschwörung zur Täuschung der Behörden bei den Abgasmanipulationen vor. VW will weiterhin in vollem Umfang mit der US-Justiz kooperieren.

Im Dieselskandal gerät nun auch die frühere VW-Führungsspitze in das Visier der US-Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Detroit gab am Donnerstag bekannt, dass gegen Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn vor dem US-Bundesgericht der Stadt Anklage erhoben worden ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Verschwörung zur Täuschung der Behörden bei den Abgasmanipulationen vor, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Die Anklage war schon im März geheim erhoben worden, wurde aber erst jetzt bekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, Winterkorn sei derzeit nicht in Polizeigewahrsam. Weitere Informationen über den Aufenthaltsort lagen zunächst nicht vor.

Selbst US-Justizminister Jeff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...