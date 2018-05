Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERBETRUG - Beim größten Steuerraubzug in Deutschland bahnt sich eine spektakuläre Kronzeugen-Regelung an. Fünf Drahtzieher und Mitwisser von Aktiengeschäften, bei denen der Fiskus nach Erkenntnissen der Behörden um mehr als fünf Milliarden Euro betrogen wurde, sollen ohne Strafe davonkommen. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hat die Staatsanwaltschaft Köln einen entsprechenden Vorstoß beim Landgericht Bonn unternommen. Die Geschäftsleute, darunter Börsenhändler aus dem Ausland, haben den Behörden tiefe Einblicke in mutmaßlich schwere Steuerstraftaten ermöglicht. Auf Basis dieser Informationen können Ermittler und Justiz nun gegen zahlreiche Banken vorgehen, die den Fiskus jahrelang systematisch ausgenommen haben sollen. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 36)

BUNDESWEHR - Inmitten hitzig geführter Debatten über die künftige Finanzausstattung der Bundeswehr will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen grundlegenden Umbau der Truppe einleiten. Die CDU-Politikerin plant, die jahrelang vorherrschende Fokussierung auf Auslandseinsätze, die unter anderem als Argument für Einsparungen herhalten musste, zu beenden, und sich künftig "gleichrangig" wieder der Landes- und Bündnisverteidigung zu widmen. Dies geht aus dem Entwurf des Grundsatzpapiers "Konzeption der Bundeswehr" hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Darin heißt es, die Bundeswehr müsse vorbereitet sein, "ihren Beitrag zur nationalen Sicherheitsvorsorge" zu leisten. (SZ S. 6)

CHEMIEWAFFEN - Schon 1961, noch unter Franz-Josef Strauß, forderte die Bundesrepublik in Geheimsitzungen der Nato, dass nicht nur die USA zur Abschreckung und Vergeltung mit Chemiewaffen imstande sein sollten. "Wir können auf solche Mittel nicht verzichten", sagte der damalige Generalinspekteur Friedrich Foertsch. In den Sechzigerjahren hat die Bundesrepublik die Beschaffung und notfalls den Einsatz von Chemiewaffen geplant. Das belegen einst geheime Akten von Bundeswehr und US-Regierung, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung jetzt auswerten konnten. Die Dokumente zeigen: Kai-Uwe von Hassel bat die US-Regierung 1963 geheim um die Belieferung mit chemischer Munition. Das Pentagon erwog zunächst, dem nachzukommen. Aber das US-Außenministerium äußerte Bedenken. (SZ S. 6)

BAFIN - Deutschlands Finanzaufsicht wendet sich mit deutlichen Worten gegen die EU. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat am Donnerstag kaum ein gutes Haar an den Plänen für eine Reform der europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) für Wertpapierhandel, Banken und Versicherer gelassen. Es gebe keinen "sachlichen Grund", die ESAs zu Aufsehern der nationalen Aufseher zu machen, erklärte Bafin-Präsident Felix Hufeld. Ihr mitgliedergesteuerter Ansatz habe sich bewährt: "Prozesse und Governance-Strukturen, die diesen Ansatz zunichtemachen, bringen nichts, sie schaden sogar." Damit geht der deutsche Chefaufseher auf Konfrontationskurs nicht nur zur EU-Kommission, sondern auch zu den drei zuständigen Behörden ESMA, EBA und EIOPA . (Börsen-Zeitung S. 4)

BETRIEBSRENTEN - Zehntausende von Versicherten bei Pensionskassen müssen um die Höhe ihrer Betriebsrenten bangen. Nach SZ-Informationen stehen mindestens zwei Pensionskassen kurz davor, Zahlungen an die aktuellen Betriebsrentner und die Zusagen an die künftigen Empfänger spürbar abzusenken. Eine ganze Anzahl weiterer Pensionskassen muss ebenfalls kämpfen und denkt über Absenkungen nach. Hauptursache für die Probleme sind die niedrigen Zinsen. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 35/FAZ S. 23)

GRIECHENLAND - Es gibt keinen Grund zum Aufatmen, wenn die enormen Hilfsprogramme der Eurostaaten für Griechenland nun nach acht Jahren auslaufen. Die wichtigste Ursache der Krise ist nicht überwunden, das Erreichte bleibt hoch gefährdet, schreibt George Bitros in der FAZ. (FAZ S. 16)

CHINA - Deutsche Firmen berichten von stärker werdenden Einmischungen der chinesischen Staatspartei in ihre inneren Angelegenheiten. Bislang organisierten die Parteizellen vor allem Freizeitaktivitäten, nun werden sie politischer. Öffentlichen Protest mögen die betroffenen Unternehmen nicht äußern, dazu ist der chinesische Markt zu wichtig. (Handelsblatt S. 10)

FENSTER - Polnische Fensterhersteller drängen auf den deutschen Markt. Schon jedes fünfte hierzulande verkaufte Fenster mit Kunststoffrahmen stammt aus Polen, meldet der Bundesverband Flachglas (BF). "Die Verkaufszahlen sind zuletzt rapide angestiegen", berichtet BF-Hauptgeschäftsführer Jochen Grönegräs. Gerade mal gut fünf Jahre hätten die Betriebe aus dem Nachbarland gebraucht, um sich den Marktanteil von 20 Prozent zu erarbeiten. Und ein Ende dieses Importbooms ist seiner Einschätzung zufolge nicht in Sicht. (Welt S. 9)

