SCHWARZ-GRUPPE - Die Schwarz-Gruppe mit der Discount-Kette Lidl und dem Großflächen-Händler Kaufland will noch im laufenden Geschäftsjahr die Marke von 100 Milliarden Euro Umsatz knacken. Die Kunden stellen immer neue Ansprüche, sagt Firmenchef Klaus Gehrig. "Der Druck sich zu verändern ist größer denn je." Das Unternehmen aus dem schwäbischen Neckarsulm ist schon jetzt einer der größten Einzelhändler der Welt. Unter anderem solle das Sortiment von Lidl schnell wachsen: "Aldi hat es uns vorgemacht", sagt Gehrig. "Ich komme aus einer Welt mit 450 Artikeln im Geschäft. Jetzt haben wir 1.800 und morgen 2.500", formuliert er seine Erwartung. (FAZ S. 21)

SILICON VALLEY BANK - Die Silicon Valley Bank hat erstmals ihren baldigen Marktstart in Deutschland bestätigt. "Wir hoffen, dass wir in Kürze eine Banklizenz der Bafin erhalten. Das könnte noch vor unserer Eröffnungsparty Ende Mai geschehen", sagte der Europa-Chef der Bank, Phil Cox. Das kalifornische Geldhaus ist so etwas wie die Hausbank der High-Tech- und Start-up-Branche und für viele Risikokapital-Investoren. Anders als viele traditionelle Banken vergibt das Finanzinstitut auch Kredite an jungen Wachstumsfirmen, die noch rote Zahlen schreiben. (Handelsblatt S. 6)

AIG - AIG attackiert in der Industrieversicherung in Deutschland die Konkurrenz. "Ich glaube, dass wir es schaffen, unter den Top-500-Unternehmen in Deutschland jedes Jahr drei bis fünf Führungen der Versicherungsprogramme zu gewinnen", sagte Deutschland-Chef Alexander Nagler im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. AIG wolle in der Industrieversicherer unter die Top 3 hierzulande vorstoßen. Das Ziel will Nagler in dem hart umkämpften Markt nicht über den Preis erreichen, sondern mit dem internationalen Netzwerk des US-Konzerns und digitalen Services punkten. In der Cyberversicherung sieht AIG Wachstumspotenziale, allerdings hält Nagler die Preisgestaltung mancher Wettbewerber für ungesund. (Börsen-Zeitung S. 3)

VONOVIA - Rolf Buch, der Vorstandschef des Wohnungskonzerns Vonovia, hält den zügigen Neubau von Wohnungen für den besten Weg, den insgesamt steigenden Preisen entgegenzuwirken. Im Gespräch mit der Welt äußerte er Verständnis gegenüber der Angst vieler Mieter vor Preissteigerungen. Geld für neue Wohnungen sei auch da, nur fehle oft der Wille der Verantwortlichen vor Ort. "Der Bau neuer Wohnungen scheitert oft nicht an Investitionen an sich, denn die finanziellen Mittel sind vorhanden", sagte Buch. "Wir könnten ohne Weiteres neue Kredite für Neubau aufnehmen, ohne Probleme mit dem Rating zu bekommen. Hinderlich sind vielmehr die schleppende Vergabe von Bauland und die Baugenehmigungen vor Ort. Viel zu häufig kommen Bauvorhaben wegen restriktiver Auflagen nicht zustande." (Welt S. 13)

AMUNDI - Europas größte Fondsgesellschaft, die französische Amundi, bläst zur Attacke auf den deutschen Markt. "Wir gehen davon aus, dass wir unser verwaltetes Vermögen in Deutschland in den nächsten drei Jahren auf rund 80 Milliarden Euro verdoppeln können", sagte der Vorstandschef von Amundi, Yves Perrier, dem Handelsblatt. Die Franzosen sehen in Deutschland großes Potenzial, weil die deutschen Sparer bisher traditionell in Finanzlösungen mit sehr niedrigem Risiko investiert hätten, die sich angesichts der niedrigen Zinsen jedoch kaum mehr lohnten, erklärte Perrier. Amundi will damit deutlich stärker als bisher im Heimatmarkt des Konkurrenten DWS wildern, der erst kürzlich den Gang an die Börse wagte. (Handelsblatt S. 32)

May 04, 2018

