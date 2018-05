Bern - Am Samstag, 5. Mai 2018 soll die amerikanische Sonde «InSight» von Kalifornien aus ihre Reise zum Mars antreten. Ihr Ziel: Messdaten zum besseren Verständnis des Aufbaus des Roten Planeten sammeln. Zentraler Bestandteil der NASA-Mission ist ein Seismometer, welches unter der Leitung von Frankreich gemeinsam mit Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA entwickelt und gebaut wurde.

Mit dem Wissen, Können und der Erfahrungen von Geophysikern und Ingenieuren der ETH Zürich, welche zusammen mit der Privatindustrie das elektronische Gehirn des Seismometers beigesteuert haben, ist die Schweiz wiederum Teil einer Weltraummission, von der bahnbrechende Resultate erwartet werden.

«InSight» soll den roten Planeten aushorchen und vermessen

Geht alles nach Plan, wird die Rakete mit der Marssonde «InSight» («Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport») ihren Startplatz in Kalifornien am 5. Mai 2018 kurz nach 13 Uhr MESZ verlassen. «InSight» soll den Mars mit verschiedenen wissenschaftlichen Instrumenten aushorchen und vermessen. Wichtige Beiträge für diese Wissenschaftsmission stammen dabei aus Europa, so z.B. eine von Deutschland beigesteuerte Wärmeflusssonde. Auch das «Seismic Experiment for Interior Structures (SEIS)» stammt aus europäischer Produktion: Unter der Leitung des Institut de physique du globe de Paris wurde ein Seismometer entwickelt, welches ...

