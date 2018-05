FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Aktionäre haben die im vergangenen Jahr amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat trotz Kritik mit großer Mehrheit entlastet. Auf die Entlastung der einzelnen Manager entfielen bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Berlin jeweils rund 99 Prozent der Stimmen. Für die Entlastung des Aufsichtsratschefs Hans Dieter Pötsch, CEO Herbert Diess und des früheren CEO Matthias Müller gaben die Anteilseigner jeweils 98,93 Prozent ihrer Stimmen ab.

VW-Aufsichtsrat und Miteigentümer Wolfgang Porsche wurde zudem mit knapp 99 Prozent im Kontrollgremium bestätigt. Zudem wurde Marianne Heiß als Aufsichtsratsmitglied bestätigt. Sie folgt auf Annika Falkengren, die ihr Mandat niedergelegt hatte.

Die Entlastung war den VW-Managern trotz der Kritik quasi sicher. Der Mehrzahl der Investoren fehlt bei Volkswagen die Möglichkeit, eigene Vorschläge durchzusetzen, weil die Gründerfamilien Porsche und Piëch zusammen rund 52 Prozent der Stammaktien halten. Das Bundesland Niedersachsen hält rund 20 Prozent der Stimmrechte.

Während der Hauptversammlung kündigte der neue CEO Diess einen nachhaltigen Kulturwandel an. VW müsse Regeln, Gesetze und ethische Grundsätze einhalten. Dieser Kulturwandel habe elementare Bedeutung für den Erfolg der Wolfsburger in den kommenden Jahren, so Diess.

Vertreter von Anlegern bezweifelten, dass ein wirklicher Neuanfang bei den Niedersachsen gelingen kann. Dafür sei ein unabhängiger Aufsichtsrat notwendig, den es bei VW nicht gebe. "Statt eines unabhängig besetzten Kontrollgremiums, setzt sich der Aufsichtsrat immer noch aus den Vertretern der Großaktionäre - mit dem ehemaligen Finanzvorstand an der Spitze - zusammen", beklagte Hendrik Schmidt von der Investmentgesellschaft DWS in der Aussprache.

