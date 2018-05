Zug - Der Blockchain Vermögensverwalter «vision&» hat sein erstes aktiv verwaltetes Anlageprodukt lanciert, welches Investitionen in Blockchain Projekte und Startups tätigt. Dabei setzt er den Fokus auf Investitionen in Blockchain Protokolle, Entwicklertools, Finanz- und Nicht-Finanzanwendungen.

«vision&» ist überzeugt, dass die Blockchain-Technologie auch abseits der Währungsanwendung die Welt revolutionieren wird. Frühzeitige Investitionen in aussichtsreiche Blockchain Projekte erlauben nun qualifizierten Investoren die einfache Partizipation an dieser Entwicklung. Im Zuge der Lancierung erweitert «vision&» ihr Advisory Board mit AdNovum Software-Architekt David Freiburghaus und holt mit Jan Roth einen weiteren erfahrenen operativen Partner an Bord.

«Die Finanzierung der Blockchain Startups via ICOs hat vielen traditionellen Investoren den Zugang zu innovativen Blockchain-Projekten bis anhin erschwert oder teilweise gar verunmöglicht», erklärt Lidia Bolla, CEO der Blockchain Anlageberatung «vision&». Eine Investition in Blockchain-Anlagen erforderte das Betreten von Anlage-Neuland, zeitintensives Research für die Auswahl aussichtsreicher ...

