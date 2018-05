Isolation und Perspektivlosigkeit prägen das Leben von vielen Langzeitarbeitslosen. Nun will die Bundesregierung gegensteuern. Die Bundesagentur für Arbeit dämpft die Erwartungen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor zu hohen Erwartungen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Für den von Union und SPD geplanten sozialen Arbeitsmarkt brauche man Zeit, sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Koalition will mit vier Milliarden Euro Lohnkosten für rund 150 000 Jobs in Kommunen und Unternehmen subventionieren.

"Wenn das Gesetz kommt, muss erst die Infrastruktur dafür aufgebaut werden", erläuterte Scheele. "Im kommenden Jahr können wir dann mit den ersten Jobs auf dem sozialen Arbeitsmarkt beginnen." Arbeitsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...