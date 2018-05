Unsere hinhaltende Einschätzung ist leider richtig. Der TATA-Deal gilt als wahrscheinlich letzter Kompromiss, weil es keinen anderen gibt. Im AR von THYSSENKRUPP und imAufsichtsgremium des Großaktionärs Krupp gibt es erhebliche Differenzen in den eigenen Interessen. Dazukommt die politische Gemengelage in NRW bezüglich der Erhaltung von Arbeitsplätzen, die eigentlich nicht zu halten sind. Was tun? Die neuesten Versionen, die vorerst nur Gedankenspiele sind: Verzicht auf eine Stahlfusion und Konzentration auf THYSSEN-Stahl als Kosten- und Qualitätsführer mit eigenem Börsengang bei hinreichend sicherer Ertragsqualität. Das ergäbe eine geringere Entschuldung als im Fall TATA, aber eine tragbare Tochter mit rd. 50 % Börsenanteil. Ferner Teilung des Werkstoffhandels, also Stahlhandel in Richtung KLÖCKNER & CO. Wahrscheinlich in einer Fifty-Fifty-Lösung als bester Schlüssel. Dann wäre THYSSENKRUPP eine Industriegruppe in bekannter Form, die jederzeit eine Kapitalerhöhung via Bezugsrecht oder freier Platzierung im Volumen von etwa 1,5 bis 2 Mrd. € erreichen könnte. Das gäbe der Markt wohl her. Unsere Haltung: Sollten sich diese Ziele konkretisieren, werden wir investieren.



