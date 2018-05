The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQHT2 KRED.F.WIED.18/33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR65 DEKA MTN SERIE 7606 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P408 DEKA FESTZINS ANL 18/35 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T91 DT.BANK MTH 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P407 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5D4 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5F9 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5G7 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5H5 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5J1 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UX3 NORDLB GELDM.FRN 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US210518DB95 CONSUMERS EN. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US345397ZB24 FORD MOTOR CRED. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US882508BD51 TEXAS INSTR. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA USG64252AA01 MARB BONDCO 18/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDC92 DAIMLER FIN.N.A.18/20REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDD75 DAIMLER FIN.N.A. 18/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDE58 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDG07 DAIMLER FIN.N.A.18/23REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDH89 DAIMLER FIN.N.A. 18/23FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDJ46 DAIMLER FIN.N.A.18/28REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284H06 US TREASURY 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1816296062 ENERGO- PRO 18/24 BD02 BON EUR N