FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10