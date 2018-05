Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt zwei Immobilien in Meschede und Hattingen DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt zwei Immobilien in Meschede und Hattingen 04.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt zwei Immobilien in Meschede und Hattingen Rostock, 04.05.2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat zwei weitere Light-Industrial Objekte in Meschede (Sauerland) und Hattingen für insgesamt EUR 2,8 Mio. erworben. Das Objekt in Meschede liegt direkt an der A46 im Sauerland. Die Mieter sind zwei regionale Speditionsunternehmen, ein Automobilzulieferer, sowie ein regionales Möbelhaus, welche alle bereits seit vielen Jahren Nutzer sind. Insgesamt verfügt die Immobilie über eine Mietfläche von 6.563 m² und generiert eine Jahresmiete von ca. TEUR 186. Der Kaufpreis liegt bei EUR 1,77 Mio. und damit bei einer Nettoanfangsrendite von 10,5%. Der Gewerbepark in Hattingen liegt zwischen Bochum und Wuppertal und verfügt somit über einen guten Zugang zu den wichtigen Autobahnen des Ruhrgebiets. Das Objekt hat eine Mietfläche von 2.579 m², welche überwiegend als Lager- und Produktionsfläche von mittelständischen Unternehmen aus der Region genutzt wird. Die jährliche Miete liegt bei TEUR 110. Der Kaufpreis des Gewerbeparks beträgt EUR 1,05 Mio., womit die Nettoanfangsrendite bei 10,5% liegt. Der Eigentumsübergang der Objekte erfolgt voraussichtlich im Juli 2018. Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt unter Berücksichtigung der letzten Transaktionen über ein Gesamtportfolio von 21 Immobilien mit einer Fläche von rund 488.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 15,0 Mio. EUR. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 04.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682319 04.05.2018

