FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder Stärke zeigen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start gut ein halbes Prozent höher auf 12 765 Punkte. Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hatte der Dax die dabei überwundene 200-Tage-Linie tags zuvor noch einmal getestet. Von der Wall Street kommt nun deutlicher Auftrieb. Die Berichtssaison setzt sich derweil mit weiteren Zwischenberichten fort.

USA: - MIT SCHLUSSSPURT IM PLUS - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag zwischenzeitlich deutliche Verluste abgestreift und hauchdünn im Plus geschlossen. Börsianern zufolge griffen Schnäppchenjäger zu, nachdem der US-Leitindex aus Sorge vor einer strafferen Geldpolitik der Notenbank unter die viel beachtete 200-Tage-Linie gefallen war. Diese gilt als Indikator für den langfristigen Trend. Der Dow legte am Ende um 0,02 Prozent zu, nachdem er im Verlauf noch um bis zu 1,65 Prozent abgesackt war.

ASIEN: - VERLUSTE - Asiens Börsen hat die späte Erholung an den US-Handelsplätzen zum Wochenausklang nicht wirklich neuen Schwung gebracht. Die Aktienmärkte verzeichneten überwiegend Kursverluste. In Japan waren die Handelsplätze wegen eines Feiertags dabei erneut geschlossen. In Hongkong notierte der Hang Seng mit 0,35 Prozent leicht im Minus. In China gab der CSI 300 um 0,16 Prozent nach.

DAX 12.690,15 -0,88%

XDAX 12.753,79 -0,11%

EuroSTOXX 50 3.529,12 -0,69%

Stoxx50 3.072,33 -0,78%

DJIA 23.930,15 0,02%

S&P 500 2.629,73 -0,23%

NASDAQ 100 6.643,48 -0,02%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,17 0,35%

Bund-Future Settlement 159,26 -0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1989 0,00%

USD/Yen 109,09 -0,10%

Euro/Yen 130,78 -0,11%°

ROHÖL:

Brent 73,61 -0,01 USD

WTI 68,39 -0,03 USD°

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0052 2018-05-04/07:31