Das Spezialchemiekonzern Lanxess traut sich nach Umsatz- und Gewinnzuwächsen im ersten Quartal für das Gesamtjahr mehr zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen dürfte 2018 um 5 bis 10 Prozent zulegen, wie der MDax -Konzern am Freitag in Köln mitteilte. Bisher war eine leichte Steigerung zum Vorjahreswert von 925 Millionen in Aussicht gestellt worden. Bei der Prognose für das "neue Lanxess" wird das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo beiseite gelassen, da es ab dem zweiten Quartal separat ausgewiesen wird.

Im abgelaufenen ersten Jahresviertel stieg das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen vor allem dank der Übernahme des US-Konzerns Chemtura um rund 14 Prozent auf 375 Millionen Euro. Aber auch das im Februar 2018 von Solvay gekaufte Geschäft mit Phosphorchemikalien leistete einen Beitrag. Gegenwind kam indes vom starken Eurokurs. Die durchschnittliche Schätzung der von Analysten wurde übertroffen.

Bei einem Umsatzanstieg um knapp 7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro bedeutete das eine auf 14,6 Prozent verbesserte operative Gewinnmarge. Unter dem Strich verdienten die Kölner 96 Millionen Euro und damit fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr./mis/she

